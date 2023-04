Reading Time: 4 minutes

Montréal, QC – TheNewswire – le 14 avril 2023 – ATW Tech Inc. (« ATW » ou la « Société ») annonce avoir fait une demande à l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »), principal organisme de réglementation de la Société, et pour l’obtention d’une ordonnance d’interdiction d’opérations limitée aux dirigeants (l’« IOLD ») le 14 avril 2023, en vertu de l’Instruction générale 12-203 relative à l’interdiction d’opérations limitée aux dirigeants (l’« IG 12-203 »). En vertu de l’IOLD, Carlos Bedran, Michel Guay, Christian Trudeau et Louis Lessard ne peuvent négocier de titres de la Société jusqu’à ce que la Société dépose ses états financiers vérifiés annuels, son rapport de gestion ainsi que les attestations connexes pour l’exercice terminé le 31 décembre 2022 (collectivement les « Documents requis »), qui devaient être déposés le 1er mai 2023 et que l’AMF révoque l’IOLD. L’IOLD n’affecte pas la capacité des autres actionnaires à négocier leurs titres.

Le conseil d’administration et la direction de la Société confirment qu’ils travaillent avec diligence pour déposer les Documents requis et qu’ils prévoient le faire dès qu’ils seront disponibles, au plus tard le 31 mai 2023, et confirment qu’il n’y a aucune autre information importante concernant les affaires de la Société qui n’a pas été divulguée de façon générale.

Jusqu’à ce que l’information requise ait été déposée, la Société a l’intention de continuer à satisfaire aux dispositions des lignes directrices sur l’information de remplacement spécifiées dans l’IG 12-203 en publiant toutes les deux semaines des rapports sur la situation sous la forme de communiqués de presse supplémentaires tant que la Société reste en défaut par rapport aux exigences de dépôt de l’information périodique. Si la Société ne dépose pas l’Information requise, les Autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières peuvent imposer une interdiction d’opérations sur les titres en circulation de la Société.

Motifs du manquement prévu et plans pour corriger le manquement

En raison d’un délai imputable au processus de changement d’auditeur externe, lequel requiert une période additionnelle afin de compléter les procédures d’examen et d’audits internes, la Société ne sera pas en mesure de déposer, avant le 1er mai 2023, les Documents requis pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2022.

L’auditeur externe a avisé ATW de leur disponibilité pour effectuer l’audit et auditer les états financiers et prévoit d’achever ses procédures d’audit dans les plus brefs délais.

Le conseil d’administration et la direction de la Société approuveront les Documents requis sous réserve de corrections ou de modifications proposées par les administrateurs ou dirigeants de la Société. La Société déposera ensuite les Documents requis auprès des autorités en règlementation des valeurs mobilières.

Des informations supplémentaires concernant ATW sont disponibles sur SEDAR www.sedar.com. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

Profil d’ATW Tech

ATW Tech (TSX-V : ATW) est une entreprise du secteur des technologies, propriétaire de plusieurs plateformes technologiques reconnues telles que Semeon Analytiques, Option.Vote et Voxtel. Semeon est une plateforme d’analyse de texte à la fois précise et extrêmement fiable destinée aux avis clients. Semeon utilise une combinaison unique de technologies (“machine learning”) et de traitement du langage naturel (NLP) pour déceler des comportements pertinents parmi les avis clients, quel que soit le canal utilisé. Option.vote offre un système de scrutin multimodale sur mesure pour les syndicats, les partis politiques, les associations professionnelles et tous ceux qui cherchent un moyen sûr de réduire leurs coûts de vote et d’améliorer leur taux de participation. VoxTel est une plateforme dédiée à la facturation téléphonique et aux solutions de paiement alternatives pour les lignes fixes et mobiles.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une « information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. De tels énoncés prospectifs, qui concernent notamment l’échéancier, l’examen, l’achèvement et le dépôt des Documents requis ainsi que la durée de l’ordonnance comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de ceux qui sont exprimés ou qui sont implicites dans ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les énoncés prospectifs ni les informations prospectives inclus aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

ATW Tech Inc.

Michel Guay

Fondateur, président et Chef de la Direction

Tel.: 844.298.5932, poste 301

mguay@atwtech.com

www.atwtech.com

