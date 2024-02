Reading Time: 2 minutes

Février 5, 2024 – TheNewswire — ATW Tech Inc. (« ATW Tech » ou « la Société » (TSXV:ATW), fait une mise à jour sur le communiqué du 1er septembre 2023 qui annonçait le départ de Michel Guay à titre de chef de la direction de la Société. À titre d’indemnité de départ, il a été convenu que M. Guay recevrait 3 162 675 actions de la Société (les « Actions émises »), à un prix réputé de 0,019$ par actions pour une valeur globale de de 60 000 $. Ceci s’ajoute à 3 000 000 options d’achat d’actions d’une durée de 5 ans à une valeur de 0.05$. M. Guay continue à assister la Société à titre de consultant depuis son départ à titre de CEO.

Cette décision reflète l’appréciation de la Société pour les services et la contribution de M. Guay dans les dernières années.

Le tout demeure sujet à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX Venture (la “TSX-V”). Les Actions émises sont sujettes à une période de conservation obligatoire d’une durée de 4 mois, conformément aux politiques de la TSX-V.

Mise à jour sur les options

ATW souhaite également faire une rectification sur les 15 913 379 options émises à Michel Goyette et Christian Trudeau. La période d’exercice de ces options est de 5 ans et non de 3 ans.

PROFIL D’ATW TECH

ATW Tech (TSX-V : ATW) est une entreprise du secteur des technologies, propriétaire de plusieurs plateformes technologiques reconnues telles que Semeon Analytiques, Groupe Neos, et Voxtel. Semeon et Groupe Neos offrent une plateforme d’analyse de texte ultra précise et flexible pour les commentaires des clients. Ils utilisent une combinaison unique d’apprentissage artificiel et de Traitement Automatique des Langues (Natural Language Processing : NLP) pour découvrir des tendances significatives dans les commentaires de ses clients sur tous les canaux. Ils offrent également des services de stratégies de données et d’analytiques avancées. VoxTel est une plateforme dédiée à la facturation téléphonique et aux solutions de paiement alternatives pour les lignes fixes et mobiles.

