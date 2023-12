SPARK Microsystems, une entreprise canadienne de semi-conducteurs spécialisée dans les communications sans fil à courte portée de nouvelle génération, sera sur place pour accueillir les participants au prochain CES 2024. Du 9 au 12 janvier, les visiteurs pourront découvrir l’avenir de la technologie sans fil pour les jeux vidéo et les appareils audio haute performance dans la suite Palazzo exclusive de l’entreprise.

La technologie sans fil à bande ultra-large (UWB) de SPARK surpasse la connectivité Bluetooth traditionnelle et la connectivité Wi-Fi propriétaire 2,4 GHz, offrant des débits de données élevés, une latence ultra-faible et un positionnement/une portée précis(e), le tout avec une consommation d’énergie extrêmement faible. À l’occasion du CES de cette année, SPARK va présenter une série de fonctionnalités révolutionnaires basées sur la technologie sans fil UWB de SPARK, notamment :

– Audio haute-fidélité : La technologie SPARK UWB Audio permet de bénéficier d’un son pur et sans perte. Elle offre un débit de données élevé et une latence exceptionnellement faible de seulement 5 ms pour permettre un son non compressé, sans compromis et une synchronisation audio-vidéo précise qui redéfinit les normes de qualité audio sans fil.

– Jeux vidéo haute performance : Les joueurs pourront se réjouir ! SPARK présente des souris et des claviers de jeu ultra-réactifs offrant une fréquence d’interrogation allant jusqu’à 8 000 Hz et un transfert de données avec une latence de 150 microsecondes pour compléter la fréquence d’interrogation. Les joueurs restent ainsi parfaitement synchronisés avec l’action à l’écran, pour une réactivité plus rapide et des performances de jeu supérieures.

– Fonctionnalités IoT de nouvelle génération : Découvrez les dernières innovations de SPARK en matière d’IoT, notamment la détection de présence pour des applications telles que le contrôle d’accès, le suivi des personnes et des biens et la détection de proximité. L’intégration de divers capteurs crée des solutions sans fil à très faible consommation d’énergie, ouvrant la voie à divers systèmes de récolte et à des infrastructures plus intelligentes et plus efficaces.

Rejoignez SPARK au CES 2024 pour découvrir ces innovations passionnantes. Veuillez contacter [email protected] pour prendre rendez-vous.

À propos de SPARK Microsystems

SPARK Microsystems construit la prochaine génération de dispositifs de communication sans fil à courte portée. SPARK UWB fournit des liens de communication sans fil à haut débit et à très faible latence avec un profil de puissance ultra-faible, ce qui en fait la solution idéale pour les réseaux personnels (PAN) utilisés dans les produits mobiles, grand public et connectés à l’IoT. S’appuyant sur des technologies brevetées, SPARK Microsystems s’efforce de minimiser et, à terme, d’éliminer les fils et les batteries d’un large éventail d’applications. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.sparkmicro.com

