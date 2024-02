Reading Time: 4 minutes

Brossard (Québec) – TheNewswire – le 20 février, 2024 — CORPORATION CHARBONE HYDROGÈNE (TSXV:CH) (OTC:CHHYF) (FWB:K47) (« Charbone » ou la « Société ») la seule société cotée en bourse en Amérique du Nord spécialisée dans l’hydrogène vert, est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu des accords supplémentaires de sensibilisation des investisseurs et de marketing.

Charbone a retenu les services d’Investment Publishing LLC, un investisseur indépendant, pour fournir des services de marketing. Selon les termes de l’accord, Investment Publishing LLC recevra des frais de 11 833$ CA par mois pendant une période de six mois, à compter du 20 février 2024. Chaque partie peut résilier l’accord par consentement mutuel.

En outre, Charbone annonce également l’engagement de Common Cents Media, Social Purpose Corporation de Gig Harbor, WA, pour des services de marketing numérique et sur les réseaux sociaux à compter du 20 février 2024 pour une durée initiale de six mois. L’accord prévoit des frais mensuels de 8 333$ CA, avec la possibilité d’introduire des services de campagne d’influence supplémentaires qui seront facturés séparément en fonction des besoins futurs identifiés. Chaque partie peut résilier le contrat d’un commun accord.

Octroi d’options d’achat d’actions

Le conseil d’administration de Charbone annonce qu’il a octroyé 800 000 options d’achat d’actions ordinaires de Charbone (« Options ») à un conseiller conformément aux conditions du régime d’options d’achat d’actions de la Société. Chaque option permet à son détenteur d’acheter une action ordinaire de la Société au prix de 0,075$ par action ordinaire pour une période d’un an, à compter du 20 février 2024.

Ce communiqué de presse est rédigé conformément aux exigences de la politique 3.4 de la Bourse de croissance TSX – Relations avec les investisseurs, activités de promotion et activités de tenue de marché. Le financement de ce programme complet provient du produit d’un financement par actions réalisé plus tôt ce mois-ci.

À propos de Charbone Hydrogène Corporation

Établi en Amérique du Nord, Charbone est un groupe intégré d’hydrogène vert axé sur l’offre de solutions technologiques pour la production et la distribution d’hydrogène vert, produit à partir d’énergies propres et renouvelables. La stratégie de la société est de développer des installations d’hydrogène modulaires et évolutives et des pôles régionaux produisant des molécules vertes de dihydrogène utilisant une énergie fiable et durable et de devenir rapidement le principal fournisseur de solutions écologiques pour les utilisateurs industriels, commerciaux et de mobilité.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l’information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l’intention », « anticipe », « s’attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s’y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l’inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent, Charbone ne s’engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Contacts

Benoit Veilleux Dave B. Gagnon Chef de la direction financière et secrétaire corporatif Chef de la direction et président du conseil d’administration Corporation Charbone Hydrogène Corporation Charbone Hydrogène Téléphone: +1 450 678-7171 Téléphone: +1 450 678-7171 Courriel: bv@charbone.com Courriel: [email protected]

