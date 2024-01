Reading Time: 4 minutes

Brossard (Québec) – TheNewswire – le 31 janvier, 2024 — Corporation Charbone Hydrogène (TSXV:CH), (OTC:CHHYF), (FWB:K47) (« Charbone » ou la « Société ») annonce des informations à jour concernant les débentures convertibles garanties de 300 000$ (les « débentures ») auprès d’un investisseur sans lien de dépendance, soit FINEXCORP et les ententes de services signées avec Proactive Investors North America Inc. (« Proactive ») et Investing News Network (« INN »).

Concernant les débentures, annoncées le 31 août 2023, Charbone s’est entendu avec le détenteur pour le changement de la date de maturité du 1 mars 2025 au 30 mars 2025. Toutes les autres conditions des débentures resteraient les mêmes et seront émises à la suite de l’approbation de la Bourse de croissance TSX et autres conditions de clôture habituelles.

De plus, l’entente de services promotionnels avec un investisseur sans lien de dépendance, Proactive, annoncée le 7 décembre 2023, est d’une durée initiale d’un an, débutant le 11 décembre 2023, moyennant des frais de paiement mensuels de 3 750$. L’entente sera automatiquement renouvelée pour des durées successives supplémentaires de 12 mois à la fin de la durée initiale et de chaque période de renouvellement ultérieure, à moins que l’une des parties ne fournisse à l’autre partie un avis écrit de non-renouvellement au moins 90 jours avant la fin de la période de renouvellement actuelle.

En outre, l’entente de services de relations avec les investisseurs avec un investisseur indépendant, INN, annoncé le 18 décembre 2023, est d’une durée de 14 mois, débutant le 14 décembre 2023, moyennant des frais de 12 paiements mensuels de 4 575$ jusqu’en décembre 2024.

À propos de Charbone Hydrogène Corporation

Charbone est une entreprise d’hydrogène vert établie en Amérique du Nord. La stratégie de la société consiste à développer des installations de production d’hydrogène modulaires et évolutives. Charbone entend produire des molécules vertes de dihydrogène à partir d’une énergie fiable et durable pour se distinguer comme fournisseur d’une solution respectueuse de l’environnement pour les utilisateurs industrielles, commerciales et de mobilité.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l’information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l’intention », « anticipe », « s’attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s’y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l’inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent, Charbone ne s’engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Contacts

Benoit Veilleux Dave B. Gagnon Chef de la direction financière et secrétaire corporatif Chef de la direction et président du conseil d’administration Corporation Charbone Hydrogène Corporation Charbone Hydrogène Téléphone: +1 450 678-7171 Téléphone: +1 450 678-7171 Courriel: bv@charbone.com Courriel: [email protected]

