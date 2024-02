Reading Time: 4 minutes

Brossard (Québec) – TheNewswire – le 2 février, 2024 — Corporation Charbone Hydrogène (TSXV:CH), (OTC:CHHYF), (FWB:K47) (« Charbone » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la clôture d’un placement privé sans courtier (le « Placement ») d’un produit brut de 849,622$. Un total de 16 992 440 unités ont été émises à la suite de la clôture du Placement.

Chaque Unité, à un prix de 0,05$ par Unité, est composée d’une action ordinaire de la Société (chacune, une « Action visée par une unité ») et d’un bon de souscription d’action ordinaire (chacun, un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription permettra à son porteur d’acquérir une action ordinaire supplémentaire de la Société (chacune, une « Action visée par un bon de souscription ») à un prix d’exercice de 0,05 $ pendant une période de 12 mois suivant la date de clôture du Placement (la « Date de clôture »).

À la Date de clôture, la Société a payé une commission d’intermédiaire de 29 300 $ et a émis 586 000 bons de souscription, à un intermédiaire inscrit relativement à la vente de certaines Unités à un souscripteur admissible qu’il a présenté à la Société.

Les Unités sont offertes aux termes des dispenses d’« investisseur qualifié » et d’« investissement d’une somme minimale » prévues au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus.

Il est prévu que la Société affecte le produit net tiré du Placement pour financer les opérations pour poursuivre le projet de Sorel-Tracy (Qc, Canada) et préparer une transaction de financement potentielle importante.

La clôture du Placement est assujettie à l’approbation de la Bourse de croissance TSX. Tous les titres émis dans le cadre du Placement font l’objet d’une période de détention réglementaire de quatre mois et un jour au Canada suivant la Date de clôture.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat, et aucune valeur mobilière ne peut être vendue dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, y compris l’intégralité des valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique. Les valeurs mobilières n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (la « Loi de 1933 »), ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États Unis ou à des, ou pour le compte ou au profit de, “U.S. Persons” (telles que définies dans la « Regulation S » de la Loi de 1933), à moins qu’elles ne soient enregistrées en vertu de la Loi de 1933 et des lois applicables sur les valeurs mobilières, ou qu’une dispense de telles exigences d’enregistrement ne soit disponible. Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

À propos de Charbone Hydrogène Corporation

Charbone est une entreprise d’hydrogène vert établie en Amérique du Nord. La stratégie de la société consiste à développer des installations de production d’hydrogène modulaires et évolutives. Charbone entend produire des molécules vertes de dihydrogène à partir d’une énergie fiable et durable pour se distinguer comme fournisseur d’une solution respectueuse de l’environnement pour les utilisateurs industrielles, commerciales et de mobilité.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l’information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l’intention », « anticipe », « s’attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s’y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l’inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent, Charbone ne s’engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

