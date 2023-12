Thetford Mines, Québec – TheNewswire – 8 décembre 2023 – Groupe KDA inc. (Bourse de croissance TSX : KDA) (« KDA » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer la clôture d’un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés totalisant 11 250 000 unités (les « Unités ») au prix de 0.10 $ par Unité pour un montant total de 1 125 000 $ (le « Placement privé »).

Chaque Unité est composée d’une action de catégorie A de KDA (« Action ordinaire ») et d’un bon de souscription d’achat d’Action ordinaire (un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription permet d’acheter une Action ordinaire additionnelle au prix de 0.15 $ pour une période de 24 mois se terminant le 8 décembre 2025.

Tous les titres émis dans le cadre du Placement privé sont assujettis à une période de détention obligatoire de quatre (4) mois et un jour expirant le 9 avril 2024, conformément à la réglementation applicable en matière de valeurs mobilières.

La Société prévoit utiliser le produit du financement pour son fonds de roulement et ses frais généraux. Aucun honoraire d’intermédiation ni commission ne sont payables dans le cadre du Placement privé.

Le Placement privé a été effectué en vertu des dispenses de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables et est assujetti à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

À PROPOS DU GROUPE KDA

Groupe KDA est un leader en innovations technologiques et de solutions spécialisées sur le marché pharmaceutique. KDA est une société qui offre des produits de qualité et possède une expertise respectée par les différents acteurs du secteur pharmaceutique et médical. Son équipe de direction est guidée par la vision de continuer à montrer la voie au Canada et à l’international. Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.groupekda.ca et sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué concernant Groupe KDA contient des énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, stratégie, cible et autres expressions similaires. Les mots viser, anticiper, croire, prévoir, s’attendre à, projeter, estimer, avoir l’intention de, planifier, rechercher et s’efforcer de même que l’emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d’expressions similaires dénotent généralement des déclarations prospectives. De par leur nature, les énoncés prospectifs requièrent que nous fassions des estimations et des hypothèses et que nous exprimions des opinions basées sur les conditions actuelles et les développements anticipés, de même que d’autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. Ces

estimations, opinions et hypothèses sont nécessairement assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants, notamment sur les plans commercial, économique et concurrentiel, et sont, en tant que telles, susceptibles de changer. Groupe KDA ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses s’avéreront.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence du présent communiqué.

RENSEIGNEMENTS

Marc Lemieux, Chef de la direction

514 622-7370

[email protected]

