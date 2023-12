Thetford Mines, Québec – TheNewswire – 20 décembre 2023 – Groupe KDA inc. (Bourse de croissance TSX : KDA) (« KDA » ou la « Société ») est fière d’annoncer qu’elle travaille en collaboration avec plusieurs bannières de pharmacies québécoise et canadienne pour s’assurer de la performance de son logiciel d’adhésion pharmacologique, Adherize+.

Conçue pour assister les professionnels de la santé ainsi que leurs patients dans la gestion de l’observance thérapeutique, Adherize+ simplifie le suivi des soins pharmacologiques et permet une interaction directe avec les patients. Ce logiciel clinique aide les professionnels de la santé à identifier les défis de leur patient liés à leur adhésion pharmacologique. La gestion automatisée, alimentée par des algorithmes intelligents, garantit une prise en charge rapide du patient et un suivi en temps réel pour améliorer et optimiser de manière efficace et durable le respect des traitements pharmacologiques. Après tout, selon l’Organisation mondiale de la santé, l’observance médicamenteuse peut avoir un impact plus direct sur les résultats des patients que le traitement lui-même.

« Grâce à notre approche innovante, nous visons une efficacité optimale pour des soins de meilleure qualité aux patients », confie Marc Lemieux, chef de la direction de KDA.

À PROPOS DU GROUPE KDA

Groupe KDA est un leader en innovations technologiques et de solutions spécialisées sur le marché pharmaceutique. KDA est une société qui offre des produits de qualité et possède une expertise respectée par les différents acteurs du secteur pharmaceutique et médical. Son équipe de direction est guidée par la vision de continuer à montrer la voie au Canada et à l’international. Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.groupekda.ca et sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

RENSEIGNEMENTS

Marc Lemieux, Chef de la direction

514-622-7370

[email protected]

