Montréal – TheNewswire – 20 février, 2024 – La Corporation Éco-Minière St-Georges (CSE:SX) (OTC:SXOOF) (FSE:85G1) a le plaisir d’annoncer les résultats de la campagne de forage 2023 sur son projet de minéraux critiques et stratégiques Manicouagan, sur le Nitassinan de Pessamit sur la Côte-Nord du Québec. Cinq trous de forage ont été complétés ainsi qu’une extension de trou de forage de 2022 qui a été approfondie; le tout pour un total de 1 421 mètres.

Les trous MN23-1 à MN23-3 ont testé l’astroblème interprété et identifié par la géophysique. Ces trous très espacés ont intersecté deux à trois zones de minéralisation disséminée de nickel-cobalt-chrome avec des valeurs intermittentes d’éléments du groupe platine (EGP) (voir tableau 1).

Larges sections allant jusqu’à 87 mètres ayant des valeurs de 0,28% nickel, 0,11% chrome et 0,012% cobalt à partir de la surface dans le trou MN23-1.

Le trou MN23-2 a été foré à 360 mètres au sud-ouest du trou MN23-01. Le trou 2 a intersecté 91,3 mètres à partir de la surface à une teneur de 0,24 % nickel, 0,29 % chrome, 0,011 % cobalt et comprenait une section de 5 mètres à une teneur de 0,46 % nickel, 0,12 % chrome et 0,012 % cobalt avec 0,515 g/t de platine et de palladium combinés.

Le trou MN23-03 a intersecté 56,4 mètres à une teneur de 0,21 % nickel, 0,21 % chrome et 0,011 % cobalt à partir de la surface.

Chaque trou contenait de 20 à 24 % de magnésium dans la roche hôte, ce qui suggère une origine ultramafique.

Des anomalies en EGP ont été trouvées de façon intermittente dans chacun des trois trous.

Les trous 4 et 5 ciblaient des anomalies suggérées par les levés électromagnétiques (EM) de trou de sondages réalisés au début de l’année 2023.

Le trou MN23-04 n’a pas intersecté de nickel significatif mais a rencontré un intervalle d’un mètre de cuivre anormal à 0,14% et, plus important encore, un mètre ayant des teneurs de 1,35 g/t d’EGP sans aucune corrélation avec les métaux de base. Cet intervalle peut suggérer un potentiel de minéralisation disséminée d’EGP ailleurs dans le système, non identifié auparavant. Le conducteur EM n’était pas évident dans les formations rencontrées.

Le sondage MN23-05 a intersecté deux zones relativement étroites et à faible teneur en nickel-chrome-cobalt à une altitude approximativement égale à celle indiquée par un conducteur EM. Cependant, deux zones épaisses (57 et 43 mètres) de fer ont été intersectées entre les zones de Ni-Cr-Co identifiées ci-dessus. Ces valeurs vont jusqu’à 34 % sur 1 mètre et atteignent en moyenne 17 et 13 % respectivement (voir tableau 1).

En raison des valeurs significatives de l’ensemble des EGP (platine, palladium, iridium, osmium, rhodium et ruthénium), St Georges a prélevé des échantillons dans les forages historiques afin de procéder à de nouvelles analyses pour l’ensemble des EGP. Plusieurs zones de minéralisation à haute teneur contenant du Ni-Cu-Co-As se sont révélées contenir des valeurs significatives dans le reste de la suite d’ÉGP.

Au total, plus de 600 échantillons de carottes de forage sont en train d’être testés pour l’ensemble des EGP. La valeur ajoutée significative de la minéralisation trouvée sur le projet peut aider à mieux définir le ciblage des futurs trous de forage.

Tableau 1 – Résultats du programme de forage 2023 Trou # De À Épaisseur Co ppm Cr ppm Mg % Ni ppm Pd+Pt ppb Fe % MN23-01 2 89 87,0 117 1113 24,8 2797 65 80 15,0 80 117 148 31,0 119 2874 18,9 1612 36 233 234 1,0 NSV NSV NSV NSV NSV 24,4 234 320,6 86,6 NSV NSV NSV NSV 26 MN23-02 13,7 105 91,3 115 1726 21,7 2396 Incl 66 75 82 Incl 75 80 5,0 152 1200 23,6 4610 515 114 183 69,0 111 1000 23,2 2496 189 239 50,0 123 3092 19,7 1650 50 MN23-03 19,6 76 56,4 118 2125 20,5 2140 19,6 29 9,4 77 102 157 55,0 102 1200 20,5 2190 33 171 203 32,0 126 3312 21 1715 MN23-04 41 42 1,0 58 59 1,0 1315 MN23-05 67 87 20,0 32 165 171 6,0 88 1300 12,2 970 191 196 5,0 95 1220 12,5 1000 102 159 57,0 16,8 229 272,4 43,4 12,8 MN 23-12A NSV

Herb Duerr, président de St-Georges Eco-Mining, a commenté : « …Je suis très enthousiaste face aux derniers résultats de forage sur Manicouagan. …Il y a un corridor prouvé d’au moins 7 kilomètres de longueur et 2 kilomètres de largeur avec des métaux de base et précieux disséminés et massifs. …D’autres travaux seront effectués dans le cadre d’un futur programme de forage qui est actuellement en cours de conception et d’autorisation. »

Le contenu technique de ce communiqué de presse a été approuvé par George Yordanov, géologue professionnel, une personne indépendante qualifiée au sens de l’instrument national 43-101.

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

« Herb Duerr »

HERB DUERR

Président et Chef de la Direction

À propos de la corporation Éco-Minière St-Georges

St-Georges développe de nouvelles technologies pour résoudre certains des problèmes environnementaux les plus courants dans le secteur minier, notamment la récupération des métaux et le recyclage complet des batteries. La corporation explore pour le nickel et les ÉGP sur ses projets Manicouagan et Julie sur la

Côte-Nord du Québec, et détient plusieurs projets d’exploration minière en Islande, dont le projet aurifère Thor. La corporation est basée à Montréal et les actions sont cotée en bourse sur le CSE (Bourse des Valeurs Canadiennes) sous le symbole SX, sur l’OTC aux États-Unis sous le symbole SXOOF et sur la Bourse de Francfort sous le symbole 85G1.

Consultez le site Web de la corporation : https://stgeorgesecomining.com/fr/

Pour toute information supplémentaire ou questions : [email protected]

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n’a pas examiné ce communiqué et n’accepte aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de son contenu.

