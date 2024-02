Reading Time: 3 minutes

MONTRÉAL, QUÉBEC – TheNewswire – 14 février 2024 – Groupe Minier Impérial (la « Société » ou « Impérial ») (BOURSE DE CROISSANCE (TSX:IPG) (OTC:IMPNF) est heureuse d’annoncer que, pour donner suite à son communiqué de presse du 7 février 2024, la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») a approuvé le changement de nom de la Société de Imperial Mining Group Ltd. (Groupe Minier Impérial) à Scandium Canada Ltd. / Scandium Canada Ltée, et le changement de symbole boursier de « IPG » à « SCD » à la TSXV. De plus, il est également prévu que les actions de la Société se transigent sous le nouveau symbole « SCDCF » sur l’OTCQB. La négociation des actions ordinaires de la Société sous le nouveau nom et les nouveaux symboles sur la TSXV et l’OTCQB commencera à l’ouverture des marchés le 16 février 2024.

« Le scandium deviendra un métal important pour l’économie à faibles émissions de carbone et Scandium Canada tracera la voie », a déclaré Guy Bourassa, Chef de la direction. « Nous remercions la TSXV pour l’approbation rapide de notre nouveau nom et de notre nouveau symbole boursier. »

Le changement de nom et les nouveaux symboles boursiers n’entraînent aucune modification de la capitalisation de la Société. Aucune action n’est requise de la part des actionnaires existants de la Société en ce qui concerne le changement de nom et les nouveaux symboles boursiers. Il n’est pas nécessaire d’échanger les certificats d’actions ordinaires et de bons de souscription ou les avis DRS en circulation. Le nouveau numéro CUSIP de la Société est 80600A103 et son nouveau numéro ISIN est CA80600A1030.

Dans le cadre de son changement de nom, la Société a également le plaisir d’annoncer le lancement de son nouveau site web à l’adresse www.scandium-canada.com, qui sera mis en ligne le vendredi matin 16 février 2024, afin de coïncider avec la négociation sous les nouveaux symboles.



À PROPOS DU GROUPE MINIER IMPÉRIAL

Impérial est une société canadienne de métaux technologiques qui se concentre sur l’avancement de son projet phare de scandium et de terres rares Crater Lake, au Québec.

Pour toute information additionnelle, veuillez contacter :

Groupe Minier Impérial (Scandium Canada Ltée)

Guy Bourassa Chef de la direction

Téléphone : +1 (418) 580-2320 Courriel : [email protected] Rebecca Greco +1 (416) 822-6483 [email protected]

Site Web : www.imperialmgp.com Twitter : @imperial_mining Facebook : Imperial Mining Group

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

