SPARK Microsystems, une société canadienne de semi-conducteurs spécialisée dans les communications sans fil à courte portée de nouvelle génération, s’associe à iONE Innovation pour démontrer l’avenir des périphériques audio et de jeu sans fil haute performance au CES 2024.

S’appuyant sur la technologie SPARK Ultra-Wideband (UWB) pour offrir une réactivité supérieure au jeu, la souris, le clavier et le casque audio iONE de nouvelle génération de iONE Innovation combinent la liberté de la connectivité sans fil avec les attributs de performance des périphériques de jeu et audio filaires pour les joueurs à la recherche d’un avantage concurrentiel et d’une expérience de divertissement optimaux.

SPARK UWB franchit la barrière des performances pour les périphériques de jeu sans fil en offrant une fréquence d’interrogation allant jusqu’à 8 000 Hz et une latence de 0.15 ms pour le transfert des données, qui est aussi importante que la fréquence d’interrogation. Dans le domaine des jeux, cela permet aux joueurs de rester parfaitement synchronisés avec l’action à l’écran, pour une réactivité plus rapide et des performances de jeu supérieures. Il permet également de transférer en temps réel des grandes quantités de données de capteur à partir de la souris sans en affecter la fidélité, contrairement à d’autres technologies sans fil. SPARK UWB contourne les problèmes d’encombrement et d’interférence du signal communs à Bluetooth et à la connectivité propriétaire 2,4 GHz et présente un profil d’alimentation extrêmement faible pour garantir une longue durée de fonctionnement entre les charges de l’appareil, pour un jeu ininterrompu.

S’appuyant sur la technologie SPARK UWB Audio pour offrir un son pur et sans perte, la nouvelle génération de casques audio A12 à très faible latence d’iONE Innovation combine la commodité du sans fil avec la qualité audio inégalée et les avantages de la connectivité filaire en termes de faible latence. La technologie audio UWB révolutionnaire de SPARK offre une latence exceptionnellement faible de seulement 5 ms pour assurer une synchronisation audio-vidéo précise, complétée par la capacité de fournir des données audio non compressées. Contrairement aux casques Bluetooth traditionnels, la technologie SPARK UWB Audio prend en charge un débit de données élevé, permettant la transmission d’un son sans perte qui n’est pas compromis par la compression ou la dégradation.

« Chez iONE, nous étudions la façon dont nos clients utilisent leurs appareils numériques, et nos concepteurs et ingénieurs s’efforcent de créer une meilleure expérience avec ces appareils », a déclaré M. Charles Chen, PDG de iONE Innovation. « Les nouveaux périphériques de jeu et audio iONE que nous avons innovés avec la technologie UWB de SPARK illustrent cet esprit – nous aidons les joueurs à atteindre un nouveau niveau de performance audio et de jeu sans fil, dépassant les capacités de la technologie existante. »

« SPARK est fier de présenter ses innovations au CES 2024 aux côtés d’iONE Innovation, un leader respecté de l’industrie dans la conception de matériel audio et de jeu de haute performance », a déclaré Raphael Mehrbians, CMO, SPARK Microsystems. « En exploitant la technologie UWB de SPARK dans ses conceptions de nouvelle génération, iONE Innovation donne aux joueurs les moyens d’atteindre de nouveaux niveaux de performance de jeu et une scène sonore inégalée. »

Les participants au CES 2024 sont invités à visiter la suite Palazzo exclusive de SPARK pour découvrir en avant-première la nouvelle génération de souris, de claviers et de casques d’iONE Innovation dotés de la technologie sans fil UWB de SPARK. Pour plus d’informations ou pour planifier une session de démonstration privée à l’avance, contactez [email protected].

À propos de iONE Innovation Inc

Chez iONE, notre mission est de produire des solutions de pointe pour aider les gens à mieux profiter du monde numérique. Nous avons créé notre slogan “Innovative Lifestyle” sur la base de cette conviction. iONE est un fabricant professionnel et un fournisseur de solutions pour les périphériques de jeu et les appareils audio sans fil Bluetooth. Avec plus de 30 ans d’expérience dans la conception et la fabrication professionnelles de périphériques informatiques, nous disposons de produits complets et de solutions de pointe. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.ione.com.tw.

À propos de SPARK Microsystems

SPARK Microsystems construit la prochaine génération de dispositifs de communication sans fil à courte portée. SPARK UWB fournit des liaisons de communication sans fil à haut débit et à très faible latence avec un profil de puissance ultra-faible, ce qui le rend idéal pour les réseaux personnels (PAN) utilisés dans les produits mobiles, grand public et connectés à l’IoT. S’appuyant sur des technologies brevetées, SPARK Microsystems s’efforce de minimiser et, à terme, d’éliminer les fils et les batteries d’un large éventail d’applications. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.sparkmicro.com.

