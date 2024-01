SPARK Microsystems, une société canadienne de semi-conducteurs spécialisée dans les communications sans fil à courte portée de nouvelle génération, s’associe à Primax pour démontrer l’avenir des périphériques de jeu vidéo sans fil haute performance au CES 2024. S’appuyant sur la technologie SPARK Ultra-Wideband (UWB) pour offrir une réactivité supérieure au jeu, les souris de nouvelle génération de Primax combinent la liberté de la connectivité sans fil avec les attributs de performance des périphériques de jeu filaires pour les joueurs qui recherchent un avantage concurrentiel maximal.

SPARK UWB franchit la barrière des performances pour les périphériques de jeu sans fil en offrant un taux d’interrogation allant jusqu’à 8 000 Hz et une latence de 150 microsecondes pour le transfert des données, qui est aussi importante que le taux d’interrogation. Dans le domaine des jeux, cela permet aux joueurs de rester parfaitement synchronisés avec l’action à l’écran, pour une réactivité plus rapide et des performances de jeu supérieures. Il permet également de transférer en temps réel des grandes quantités de données de capteur à partir de la souris sans affecter la fidélité des données, contrairement à d’autres technologies sans fil. SPARK UWB contourne les problèmes d’encombrement et d’interférence du signal communs à Bluetooth et à la connectivité propriétaire 2,4 GHz, et présente un profil de consommation extrêmement faible pour garantir une longue durée de fonctionnement entre les charges de l’appareil, pour un jeu ininterrompu.

« Chez Primax, nous sommes ravis de présenter notre collaboration avec SPARK Microsystems au CES 2024. Ce partenariat stratégique souligne notre volonté de repousser les limites de l’innovation dans le domaine des périphériques de jeu », a déclaré Sam Chan, directeur principal de la recherche et du développement chez Primax. « En combinant notre expertise en matière de conception avec la technologie UWB de pointe de SPARK, nous présentons une souris de jeu révolutionnaire avec un taux de réponse sans précédent. Nous franchissons ainsi une étape importante en redéfinissant les normes de réactivité dans l’expérience de jeu. Préparez-vous à entrer dans une nouvelle ère de périphériques de jeu de haute performance ».

Les participants au CES 2024 sont invités à visiter Westgate, kiosque 1713, pour découvrir en avant-première les souris de jeu de nouvelle génération de Primax, dotées de la technologie sans fil SPARK UWB. Pour plus d’informations ou pour planifier à l’avance une session de démonstration privée, contactez [email protected].

« SPARK est fier de présenter ses innovations au CES 2024 aux côtés de Primax, un leader respecté de l’industrie en matière de conception de matériel de jeu de haute performance », a déclaré Raphael Mehrbians, CMO, SPARK Microsystems. « En exploitant la technologie UWB de SPARK dans ses conceptions de nouvelle génération, Primax permet aux joueurs d’atteindre de nouveaux niveaux de performance de jeu par rapport au sans-fil traditionnel tirant parti de la connectivité radio Bluetooth et 2,4 GHz ».

La technologie UWB de SPARK est prête à révolutionner plusieurs applications sans fil à courte portée, incluant les dispositifs audio pour consommateurs allant des écouteurs et casques sans fil aux systèmes de haut-parleurs. Avec la technologie Audio UWB de SPARK, ces appareils peuvent allier la commodité du sans fil à la qualité audio incomparable et aux avantages de faible latence de la connectivité filaire. La technologie UWB de SPARK prend en charge un débit de données élevé, permettant la transmission d’audio sans perte qui conserve la qualité de la source audio originale telle qu’elle était destinée à être entendue – sans compromis dus à la compression ou à la dégradation.

À propos de Primax

Primax Electronics est un fournisseur de matériel électronique de premier plan qui propose des solutions de premier ordre pour l’électronique d’information et les produits de consommation, et offre à ses clients un guichet unique pour les technologies d’interface, visuelles et audio. Au cours des 40 dernières années, Primax a été le meilleur partenaire commercial des marques mondiales en offrant des services d’ingénierie mécanique et électronique exceptionnels, de fortes capacités d’intégration et des solutions globales grâce à son large éventail de technologies.

Pour plus d’informations, visitez : https://www.primax.com.tw/

À propos de SPARK Microsystems

SPARK Microsystems construit la prochaine génération de dispositifs de communication sans fil à courte portée. SPARK UWB fournit des liens de communication sans fil à haut débit et à très faible latence avec un profil de puissance ultra-faible, ce qui en fait la solution idéale pour les réseaux personnels (PAN) utilisés dans les produits mobiles, grand public et connectés à l’IoT. S’appuyant sur des technologies brevetées, SPARK Microsystems s’efforce de minimiser et, à terme, d’éliminer les fils et les batteries d’un large éventail d’applications. Pour plus d’informations, veuillez consulter sparkmicro.com.

