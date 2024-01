SPARK Microsystems, une société canadienne de semi-conducteurs spécialisée dans les communications sans fil à courte portée de nouvelle génération, s’associe à XPG au CES 2024 pour démontrer la prochaine évolution de la connectivité sans fil pour les périphériques de jeu et d’esports.

Exploitant la technologie Ultra-Large Bande (UWB) de SPARK pour offrir une réactivité de jeu supérieure de la souris au clavier en passant par le casque, la technologie de jeu de nouvelle génération MOJO de XPG permet d’atteindre un nouveau niveau de performance de jeu inatteignable avec le Bluetooth traditionnel et la connectivité sans fil propriétaire de 2.4 GHz. L’écosystème complet de périphériques de jeu de XPG combine la liberté de la connectivité sans fil avec les attributs de performance des dispositifs de jeu filaires pour les joueurs cherchant à aiguiser leur avantage compétitif.

Les performances exceptionnelles de la connectivité sans fil à courte portée SPARK UWB permettent d’utiliser un écosystème complet de périphériques de jeu XPG à l’aide d’un seul dongle USB. Individuellement, les périphériques esports sans fil de XPG offrent les meilleures performances de leur catégorie, telles qu’un taux d’interrogation de la souris de 8 000 Hz, une réactivité du clavier de 0,5 milliseconde de latence et des casques permettant un son non compressé de haute qualité avec moins de 5 ms de latence (de TX à RX).

Ces avantages permettent aux joueurs de rester parfaitement synchronisés avec l’action à l’écran pour une réactivité plus rapide et des performances de jeu supérieures, complétées par une expérience audio de jeu considérablement plus détaillée que ce qui est possible avec la connectivité traditionnelle, avec une qualité de microphone/voix améliorée pour une communication plus claire avec les coéquipiers et les concurrents. SPARK UWB contourne également les problèmes d’encombrement et d’interférence du signal communs à Bluetooth et à la connectivité propriétaire 2,4 GHz, et présente une consommation d’énergie extrêmement faible, jusqu’à 1,7 fois supérieure à celle du XPG Alpha Wireless, afin de garantir un temps de fonctionnement prolongé entre les charges de l’appareil, pour un jeu ininterrompu.

« Après des années d’évaluation, nous avons enfin trouvé en SPARK un partenaire capable de concrétiser notre vision d’un écosystème intelligent d’appareils qui interagissent les uns avec les autres de multiples façons, non seulement pour fournir des niveaux professionnels de faible latence sans fil, mais aussi pour nous donner la possibilité de résoudre des problèmes fondamentaux tels que la facilité d’installation et la stabilité », a déclaré Luca Di Fiore, responsable des produits chez Xtreme Performance Gear. « XPG MOJO se positionne comme l’écosystème sans fil le plus avancé de dispositifs de jeu dans l’industrie, défiant ouvertement les marques établies d’aujourd’hui ».

« SPARK est fier de présenter ses innovations au CES 2024 aux côtés de XPG, un leader visionnaire en matière de périphériques et de composants de jeu haute performance », a déclaré Raphael Mehrbians, CMO, SPARK Microsystems. « En exploitant la technologie UWB de SPARK dans l’ensemble de son écosystème de produits, XPG équipe les joueurs d’une série de périphériques sans fil pour atteindre – pour la première fois – une liberté de mouvement sans fil sans aucun compromis en termes de latence, de réactivité ou de qualité audio ».

La technologie UWB de SPARK est prête à transformer plusieurs applications sans fil à courte portée, y compris les dispositifs audio pour consommateurs allant des casques et écouteurs sans fil aux systèmes de haut-parleurs. Avec SPARK UWB, ces dispositifs peuvent combiner la commodité du sans fil avec la qualité audio inégalée et les avantages de faible latence de la connectivité filaire. La technologie SPARK UWB prend en charge un débit de données élevé, permettant la transmission d’audio sans perte qui conserve la qualité de la source audio originale telle qu’elle était destinée à être entendue – sans compromis dus à la compression ou à la dégradation.

Les participants au CES 2024 sont invités à se rendre au Venetian, Titian #2306 pour découvrir en avant-première la nouvelle génération de périphériques de jeu de XPG intégrant la technologie sans fil SPARK UWB. Pour plus d’informations ou pour planifier une session de démonstration privée à l’avance, contactez XPG Brand Marketing – Media Relations à l’adresse [email protected].

À propos de XPG

XPG (XTREME PERFORMANCE GEAR) a été créé par ADATA pour fournir des produits de haute performance aux joueurs, aux professionnels de l’esport et aux passionnés de technologie. Nous nous engageons à développer des produits offrant des performances extrêmes et travaillons donc en étroite collaboration avec la communauté du jeu et de l’esport afin de mieux comprendre les besoins réels des utilisateurs. Nous proposons une gamme complète de produits, des systèmes aux composants, en passant par les périphériques et les appareils, et nous les créons en respectant les normes les plus strictes en matière de stabilité, de fiabilité et de performance. Nous développons également des produits au design épuré qui nous ont valu plusieurs récompenses internationales prestigieuses, telles que iF Design et Good Design. Au-delà des produits, nous jouons un rôle actif en sponsorisant et en soutenant des événements et des équipes esports dans le monde entier, afin d’offrir des expériences de jeu extrêmes au plus haut niveau.

À propos de SPARK Microsystems

SPARK Microsystems construit la prochaine génération de dispositifs de communication sans fil à courte portée. SPARK UWB fournit des liaisons de communication sans fil à haut débit et à très faible latence avec un profil de puissance ultra-faible, ce qui le rend idéal pour les réseaux personnels (PAN) utilisés dans les produits mobiles, grand public et connectés à l’IoT. S’appuyant sur des technologies brevetées, SPARK Microsystems s’efforce de minimiser et, à terme, d’éliminer les fils et les batteries d’un large éventail d’applications. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.sparkmicro.com.

About SPARK Microsystems​

SPARK Microsystems is building next generation short-range wireless communication devices. SPARK provides high data rate and very low latency wireless communication links at an ultra-low power profile, making it ideal for personal area networks (PANs) used in mobile, consumer and IoT-connected products. Leveraging patented technologies, SPARK Microsystems strives to minimize and ultimately eliminate wires and batteries from a wide range of applications while delivering a wired-like performance. For more information, please visit www.sparkmicro.com.​

Contact Details

Jenna Beaucage

+1 508-340-6851

[email protected]

Company Website

https://www.sparkmicro.com